В Одесі арештували брата кримінального авторитетам за смертельне ДТП

Суворовський районний суд Одеси взяв під варту без права внесення застави брата місцевого кримінального авторитета Садіка, який на Mercedes CLS на смерть збив пенсіонера.

Про це повідомив начальник обласного слідчого управління Національної поліції Сергій Шайхет.

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"За клопотанням слідчого відділу ДТП апарату СУ ГУНП та прокуратури Одеської області, Суворовський районий суд м. Одеси обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", – написав він.

За його словами, водій Mercedes CLS знаходився за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Освідування підтвердило наявність в нього у крові двох проміле алкоголю, що відповідає середній ступені сп’яніння.

Шайхет додав, що під час ДТП також постраждала пасажирка Mercedes, її з множинними тілесними ушкодженнями було доставлено до лікарні.