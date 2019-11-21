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      В Одесі аварійно сів літак з Туреччини, пасажирів евакуювали: фото та відео

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      Аварія в аеропорту Одеси / odessamedia.net

      В аеропорту Одеси сталася аварійна посадка літака Turkish Airlines, що летів рейсом "Стамбул – Одеса". Пасажирів терміново евакуювали із борта. Інцидент трапився у четвер ввечері, 21 листопада.

      Про аварійну посадку літака в Одесі повідомило видання odessamedia.net.

      Нагадаємо, 20 листопада у літака Зеленського відмовив двигун

      Наразі відомо, що, на щастя, ніхто не постраждав – у пасажирів, щоправда, шок. Про це повідомив у фейсбуці помічник депутата Одеської облради Микола Нгуєн. Він же опублікував відео евакуації пасажирів.

      Фото з місця аварії (odessamedia.net):

       

       

      Зауважимо, що в Одесі така поломка – друга протягом дня: аналогічна ситуація сталася 21 листопада вдень із приватним літаком, який злітав у напрямку ОАЕ.

      За інформацією народного депутата від фракції "Слуги народу" Олексія Леонова, Одеський аеропорт можуть закрити на час роботи спецкомісії.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Постраждалі Новини Одеси авіація
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