В Одесі аварійно сів літак з Туреччини, пасажирів евакуювали: фото та відео

В аеропорту Одеси сталася аварійна посадка літака Turkish Airlines, що летів рейсом "Стамбул – Одеса". Пасажирів терміново евакуювали із борта. Інцидент трапився у четвер ввечері, 21 листопада.

Про аварійну посадку літака в Одесі повідомило видання odessamedia.net.

Нагадаємо, 20 листопада у літака Зеленського відмовив двигун

Наразі відомо, що, на щастя, ніхто не постраждав – у пасажирів, щоправда, шок. Про це повідомив у фейсбуці помічник депутата Одеської облради Микола Нгуєн. Він же опублікував відео евакуації пасажирів.

Фото з місця аварії (odessamedia.net):

Зауважимо, що в Одесі така поломка – друга протягом дня: аналогічна ситуація сталася 21 листопада вдень із приватним літаком, який злітав у напрямку ОАЕ.

За інформацією народного депутата від фракції "Слуги народу" Олексія Леонова, Одеський аеропорт можуть закрити на час роботи спецкомісії.