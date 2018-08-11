В Одесі чоловік під дією наркотиків бив перехожих жінок, серед постраждалих – вагітна

У суботу, 11 серпня, у центрі Одеси чоловік у стані наркотичного сп'яніння побив як мінімум сімох жінок, яких випадково зустрічав на вулиці. Серед потерпілих є вагітна.

Про це повідомила одна з потерпілих Оксана Садиченко, пише УНІАН.

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Жінка розповіла, що напад було здійснено на перетині вулиць Рішельєвської та Малої Арнаутської.

Відчула різкий біль в районі сонячного сплетіння, зігнулася і тільки потім зрозуміла, що це був чийсь удар. Присіла, закрила очі й почала кричати. До мене підбігли люди, і за мить я почула ще один жіночий крик,

– згадує Садиченко.

За її даними, нападник є 25-річний Размік Карапетян, який на той момент, за попередньою інформацією, перебував під дією наркотиків. Він йшов вулицями і бив усіх жінок, яких зустрічав по дорозі.

Жінка запевняє, що, крім неї, злочинець вдарив ще як мінімум шістьох жінок у тому ж кварталі.

Це ті, кого я особисто бачила. Я ще добре відбулася, тому що десь у 100 метрах від мене він вдарив дівчину з ліктя в обличчя, вона впала і об бордюр мало не зламала руку. Тепер у неї гематоми під оком і на кисті. Вона була в сонячних окулярах, і добре, що окуляри не розрізали їй обличчя,

– розповіла потерпіла.

Іншій жінці нападник зламав ніс, ще одна – отримала удар ліктем в обличчя, і вагітну він ударив в обличчя.

Невідомого затримали перехожі і передали правоохоронцям.

Ми всі – хто на таксі, хто на приватній машині – поїхали писати заяву в поліцію. Зі мною пізніше зв'язалися і сказали, що потерпіла – у пологовому будинку, на збереженні,

– додала Садиченко.

Та потерпілих, за її словама, може бути більше. Начебто за деякими даними зловмисник встиг побити жінок і на інших вулицях.