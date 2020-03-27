В Одесі горить житловий будинок: фото, відео
В Одесі, в мікрорайоні "Вузівський", 27 березня, горить житловий будинок. При гасінні пожежі постраждали кілька рятувальників.
Усіх мешканців будинку евакуювали. Будинок відключений від світла і газу, повідомляє "Думская".
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Пожежа спалахнула о 3:00 ночі у квартирі будинку. Згодом вогонь перекинувся на дах.
Дивіться відео пожежі в Одесі:
На місце події прибули працівники міських служб, які забезпечують людей гарячими напоями. Також приїхали автобуси, де вони можуть відпочити і зігрітися. Частина мешканців провела ніч у своїх машинах.
При гасінні постраждало кілька пожежників. Вони надихалися диму.
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