В Одесі конфлікт між приятелями закінчився викинутою з вікна людиною

У центрі Одеси компанія викинула з вікна товариша-іноземця після гучної сварки. Чоловіка госпіталізували із переломами обох ніг і тазу.

Постраждалим є 38-річний громадянин Фінляндії. Він відпочивав у квартирі знайомого одесита разом із друзями останнього, повідомили у поліції.

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Потім у компанії спалахнула сварка, і фіна викинули з вікна другого поверху. Чоловік покалічився, але його життю нічого не загрожує.

Чому стався конфлікт – наразі не повідомляють.

Наразі правоохоронці встановлюють особи правопорушників. Кримінальне провадження відкрили за статтею 122 "Умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості". Якщо провину нападників доведуть, їм загрожуватиме до трьох років за ґратами.