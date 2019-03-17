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      В Одесі конфлікт між приятелями закінчився викинутою з вікна людиною

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      Чоловіка викинули з другого поверху
      Чоловіка викинули з другого поверху / Фото з відкритих джерел

      У центрі Одеси компанія викинула з вікна товариша-іноземця після гучної сварки. Чоловіка госпіталізували із переломами обох ніг і тазу.

      Постраждалим є 38-річний громадянин Фінляндії. Він відпочивав у квартирі знайомого одесита разом із друзями останнього, повідомили у поліції. 

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      Потім у компанії спалахнула сварка, і фіна викинули з вікна другого поверху. Чоловік покалічився, але його життю нічого не загрожує. 

      Чому стався конфлікт – наразі не повідомляють. 

      Наразі правоохоронці встановлюють особи правопорушників. Кримінальне провадження відкрили за статтею 122 "Умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості". Якщо провину нападників доведуть, їм загрожуватиме до трьох років за ґратами. 

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
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