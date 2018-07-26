В Одесі "Мерседес" на смерть збив літнього чоловіка: водій намагався втекти

У четвер, 26 липня, в Одесі на вулиці Марсельській "Мерседес" на смерть збив літнього чоловіка і намагався втекти. Але патрульні наздогнали правопорушника.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Читайте також: На Львівщині внаслідок потрійного автозіткнення загинула людина: водій втік

Попередньо встановлено, що водій "Мерседеса", рухаючись у бік Південної дороги, наїхав на чоловіка, який переходив проїжджу частину. 71-річний дідусь від отриманих травм загинув на місці, а 32-річний правопорушник втік з місця аварії,

– повідомили у поліції.

Проте за п’ять хвилин патрульні перехопили втікача в одному з дворів, де той намагався сховатися. Під час медичного обстеження було з’ясовано, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідство триває.