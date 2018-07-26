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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Одесі "Мерседес" на смерть збив літнього чоловіка: водій намагався втекти

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В Одесі "Мерседес" на смерть збив літнього чоловіка
В Одесі "Мерседес" на смерть збив літнього чоловіка / Фото прес-служби поліції

У четвер, 26 липня, в Одесі на вулиці Марсельській "Мерседес" на смерть збив літнього чоловіка і намагався втекти. Але патрульні наздогнали правопорушника.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Попередньо встановлено, що водій "Мерседеса", рухаючись у бік Південної дороги, наїхав на чоловіка, який переходив проїжджу частину. 71-річний дідусь від отриманих травм загинув на місці, а 32-річний правопорушник втік з місця аварії,
– повідомили у поліції.

Проте за п’ять хвилин патрульні перехопили втікача в одному з дворів, де той намагався сховатися. Під час медичного обстеження було з’ясовано, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

 

Теги: Новини України Новини Одеси Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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