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      В Одесі провели Марш рівності, не обійшлося без конфліктів: яскраві фото і відео

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      Учасники Маршу рівності в Одесі
      Учасники Маршу рівності в Одесі / dumskaya.net

      Представники ЛГБТ-спільноти провели Марш рівності у Грецькому парку Одеси. Участь у марші взяли близько 300 людей, які розгорнули великий веселковий прапор. Але не обійшлося без конфліктів.

      На Марші рівності також була присутня велика делегація з Мюнхена і представники 6 європейських посольств, повідомляє "Думская".

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      Марш рівності Одеса фото ЛГБТ
      Веселковий прапор на Марші рівності в Одесі

      Між учасниками та противниками маршу виникали словесні перепалки, проте до бійок не доходило. Поліції довелося затримали одного чоловіка, який лаявся на адресу активістів.

      Серед противників ходи помітили відому місцеву активістку Ніну Кочановську, яка вигукувала: "Одеса – не Содом, Одеса – не Гоморра!" У відповідь їй відповідали: "Наша позиція – це свобода. Одеса – вільне місто".

      Маршу також намагались перешкодити представники християнських організацій та члени радикальних патріотичних організацій. Молодиків відтіснив батальйон поліції. Зрештою, акція таки завершилась без сутичок.

      Одеса Марш рівності ЛГБТ сутички поліція
      Противники Маршу рівності в Одесі

      Дивіться фото з Маршу рівності в Одесі:

       

      Дивіться відео з Маршу рівності в Одесі:

      Дивіться відео з Маршу рівності в Одесі:

       

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      Теги: Новини України ЛГБТ Пікет Новини Одеси
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