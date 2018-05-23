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В Одесі скасували концерт Козловського

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Концерт Віталія Козловського в Одесі скасували
Концерт Віталія Козловського в Одесі скасували / Фото з відкритих джерел

Одеський клуб Itaka скасував концерт співака Віталія Козловського через його виступ 9 травня у Москві.

Про скасування концерту повідомила прес-служба громадської організації "Небайдужі" на своїй сторінці у Facebook.

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Віталій Козловський

"Виконавець опинився в епіцентрі скандалу після того, як виступив 9 травня в Москві. Раніше він заявляв, що не знає, кому належить Крим та публічно підтримував Нелю Штепу, котра допомагала військам країни-агресора захопити місто Слов‘янськ", – повідомляється у дописі.

Варто зауважити, що Одеса стала третім українським містом, де скасували концерт співака. До цього заплановані виступи скасували в Києві та у Львові.

Раніше повідомлялося, що одеські активісти організації "Всеукраїнська люстрація" звернулися до голови Одеської ОДА, керівництва обласних поліції і СБУ з вимогою скасувати виступ виконавця у клубі Itaka запланований на 2 червня, і як результат домоглися свого.

"Небайдужі" висловлюють подяку організаторам виступу Віталія в Одесі за скасування даного заходу, який в разі проведення стало б жестом демонстрації неповаги до українського народу, що захищає сьогодні країну від російського агресора ", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після скандального виступу Віталія Козловського у Москві 9 травня, активісти радикальних організацій заявили, що не дадуть провести концерти співака в українських містах. Сам виконавець заявив, що не вважає свій виступ у Росії зрадою і не боїться цькування, адже він просував там "українську ідею і нашу правду простим людям".

Теги: LifeStyle Віталій Козловський Музика Російські гастролери Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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