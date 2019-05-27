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      В Одесі ув'язнені вчинили бунт, горить колонія: фото, відео

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      В Одесі через бунт ув'язнених, горить колонія
      В Одесі через бунт ув'язнених, горить колонія / dumskaya.net

      В Одесі у виправній колонії №51 на Люстдорфської дорозі стався бунт ув'язнених. На території колонії почалася пожежа. Інформацію про втечу ув'язнених спростували.

      Місцеве видання "Думская" пише, що за непідтвердженою інформацією загинув однин або декілька ув'язнених. Ще частина – взяті у заручники. 

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      За попередніми даними, з колонії намагалися втекти шість в'язнів через приватний сектор. На даний момент їх схопили. 

      "Мій знайомий в колонії мені розповів, що там на даний момент відбувається бунт, поліцейські б'ються з зеками і вбивають один одного, а потім кинув трубку. Це дуже терміново", розповіла Людмила Дегтяр.

      За словами жінки, їй цю інформацію розповів ув'язнений Володимир Бондарчук.

      З Одеської колонії намагалися втекти в'язні, їх схопили: відео

       

      Наразі навколо будівлі вишикувалися десяток пожежних машин. До колонії також стянули військових Нацгвардії. 

      Що відбувається в Одесі біля колонії: пряма трансляція

       

      Екс-керівник Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький розповів, що безпорядки в Одеській колонії тривають кілька днів.

      Бунт. Масова непокора і безладдя у Одеській колонії 51. Співробітників повиганяли з зони. Пожежа. Конфлікт тривав п'ять днів та не був вирішений. Сьогодні перейшов у гарячу стадію. Побито співробітників,
      – розповів він.

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      Теги: Пожежа Кримінальні новини Новини Одеси Новини України
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