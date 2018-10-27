В Одесі відступило море: вражаючі кадри природного явища

На узбережжі Одеси виникло унікальне природне явище. Там через вітрове зганяння води, відступило море, оголивши міські пляжі.

Про це інформує "Думская".

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Це природне вітрове зганяння води. Подібне явище спостерігалося в минулому році і у нас, в Одесі, і в Чорноморську. У нас – пологий піщаний пляж і зниження рівня води всього на 20 сантиметрів виглядає дуже ефектно,

– пояснив декан геолого-географічного факультету ОНУ імені Мечникова доктор геолого-мінералогічних наук Євген Черкез.

Зазначається, що море відступило від свого попереднього рівня настільки, що видно хвилеріз, а великий Жовтий камінь на одеському пляжі "Otrada" вже можна обійти, не замочивши ноги.



В Одесі відступило море



Із моря видно хвилеріз



Жовтий камінь на популярному одеському пляжі завжди оточувала вода



Жовтий камінь на популярному одеському пляжі завжди оточувала вода



В Одесі відступило море

Нагадаємо, наприкінці жовтня на Одещині зафіксували природну аномалію: в акваторії порту спостерігалося справжнє нашестя величезної кількості медуз. Вони мали різний колір та розмір.