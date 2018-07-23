В Одесі викрали "кота-геймера": у поліції потролили грабіжника

В Одесі викрали скульптуру "кота-геймера". Скульптурний ансамбль складався з металевого кота та гаджета, розміщеного поруч. Після крадіжки на лавці залишився лишень муляжний планшет.

У поліції вже встигли прокоментувати крадіжку.

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Так на своїй сторінці у Facebook радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк розмістив відео з камер спостереження, на якому видно, як чоловік у кепці спочатку сидить поруч зі скульптурою, а потім викрадає її.

За фактом ганебної крадіжки скульптури "кота геймера" яку полюбляли і одесити і гості міста, відкрито кримінальне провадження. На відео з камери спостереження якраз видно дегенерата, що скоїв крадіжку,

– написав Форостяк.

Окрім цього, представник Нацполіції ще й поглузував із грабіжника.