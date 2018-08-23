В Одесі затримали нападників, які хотіли розчавити вантажівкою двох активістів

В Одесі правоохоронці затримали нападників, які протаранили вантажівкою ГАЗ машину лідерів одеської організації "Народного руху України" Михайла Кузаконя й Григорія Козьми.

Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв у Twitter.

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"Сьогодні в Одесі затримали зловмисників, які намагалися скоїти убивство активістів. 2 серпня цього року зловмисники організували наїзд вантажівки на авто, у якому перебували Григорій Козьма та Михайло Кузаконь", – йдеться в повідомленні Князева.

Дякую кримінальній поліції за серію розкритих злочинів. Сьогодні в Одесі затримали зловмисників, які намагалися скоїти убивство активістів. 2 серпня цього року зловмисники організували наїзд вантажівки на авто, у якому перебували Григорій Козьма та Михайло Кузаконь. pic.twitter.com/vxoNi72I2y — Сергій Князєв (@knyazevsergii) 23 серпня 2018 р.

Нагадаємо, 2 серпня, в Одесі скоїли замах на активістів. На автомобіль, в якому знаходився представник "Народного руху України" Григорій Козьма, який чекав свого товариша Михайла Кузаконя, наїхала вантажівка. Спочатку правоохоронці хотіли кваліфікувати цей напад як ДТП, але все ж перекваліфікували у замах на вбивство.