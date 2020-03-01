В Одесі знову пожежа: горів триповерховий будинок – фото і відео
Увечері, 29 лютого, в Одесі трапилася пожежа у старовинному будинку першої половини 19 століття. Вогнеборцям вдалося ліквідувати займання на третьому поверху, але у лікарню внаслідок отруєння газом потрапила 26-річна дівчина.
Повідомлення про займання надійшло до рятувальників близько 23:30 29 лютого, а вже вночі близько першої пожежу було ліквідовано, повідомляє ДСНС в Одесій області.
До слова: Пожежу на Троєщині в Києві загасили: фото і відео
Надзвичайники врятували з пожежі 12 осіб, а ще близько 30 людей змогли самостійно евакуюватися з будинку, який палав.
Місцеве видання "Думская" зазначає, що пожежа трапилася у будинку на вулиці Грецькій, який є пам'яткою архітектури. У 1832 році він був збудований за проєктом Франца Боффо.
Співробітникам ДСНС вдалося врятувати і сам старовинний будинок. Загальна площа загорання становила близько 50 квадратних метрів.
Пожежа на вулиці Грецькій в Одесі: дивіться фото від "Думської" і ДСНС
Рятувальники ліквідують пожежу в Одесі на вулиці Грецькій: дивіться відео
Будинок на Грецькій в Одесі, у якому трапилася пожежа: карта
Вибір редакції
-
Французьку депутатку обурила брехня про неї і війну на Донбасі від депутата ОПЗЖ Волошинасьогодні , 01:45
-
В ніч на 1 березня не працюватимуть термінали, банкомати та онлайн-сервіс "Приватбанку": причинасьогодні , 00:03
-
Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 1 випуск: повернення зірок на кухню проєкту29 лютого , 23:37