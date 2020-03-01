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      В Одесі знову пожежа: горів триповерховий будинок – фото і відео

      - Читать новость на русском
      В Одесі горів будинок на вулиці Грецькій / dumskaya.net

      Увечері, 29 лютого, в Одесі трапилася пожежа у старовинному будинку першої половини 19 століття. Вогнеборцям вдалося ліквідувати займання на третьому поверху, але у лікарню внаслідок отруєння газом потрапила 26-річна дівчина.

      Повідомлення про займання надійшло до рятувальників близько 23:30 29 лютого, а вже вночі близько першої пожежу було ліквідовано, повідомляє ДСНС в Одесій області.

      До слова: Пожежу на Троєщині в Києві загасили: фото і відео

      Надзвичайники врятували з пожежі 12 осіб, а ще близько 30 людей змогли самостійно евакуюватися з будинку, який палав.

      Місцеве видання "Думская" зазначає, що пожежа трапилася у будинку на вулиці Грецькій, який є пам'яткою архітектури. У 1832 році він був збудований за проєктом Франца Боффо.

      Співробітникам ДСНС вдалося врятувати і сам старовинний будинок. Загальна площа загорання становила близько 50 квадратних метрів.

      Пожежа на вулиці Грецькій в Одесі: дивіться фото від "Думської" і ДСНС

      Рятувальники ліквідують пожежу в Одесі на вулиці Грецькій: дивіться відео

      Будинок на Грецькій в Одесі, у якому трапилася пожежа: карта

       

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      29 лютого
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: ДСНС Постраждалі Пожежа Новини Одеси Новини України
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