В Одесі знову пожежа: горів триповерховий будинок – фото і відео

Увечері, 29 лютого, в Одесі трапилася пожежа у старовинному будинку першої половини 19 століття. Вогнеборцям вдалося ліквідувати займання на третьому поверху, але у лікарню внаслідок отруєння газом потрапила 26-річна дівчина.

Повідомлення про займання надійшло до рятувальників близько 23:30 29 лютого, а вже вночі близько першої пожежу було ліквідовано, повідомляє ДСНС в Одесій області.

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Надзвичайники врятували з пожежі 12 осіб, а ще близько 30 людей змогли самостійно евакуюватися з будинку, який палав.

Місцеве видання "Думская" зазначає, що пожежа трапилася у будинку на вулиці Грецькій, який є пам'яткою архітектури. У 1832 році він був збудований за проєктом Франца Боффо.

Співробітникам ДСНС вдалося врятувати і сам старовинний будинок. Загальна площа загорання становила близько 50 квадратних метрів.

Пожежа на вулиці Грецькій в Одесі: дивіться фото від "Думської" і ДСНС

Рятувальники ліквідують пожежу в Одесі на вулиці Грецькій: дивіться відео

Будинок на Грецькій в Одесі, у якому трапилася пожежа: карта