В одному з міст Мексики дозволили займатись сексом публічно

У Мексиці, місті Гвадалахара, влада дозволила секс у публічних місцях за умови, якщо оточуючі не будуть скаржитися до поліції.

Про це повідомляє NBC Chikago.

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Відтепер поліція не буде штрафувати людей, які займаються сексом у публічних місцях. Проте є обмеження: таке правило діятиме доти, доки ніхто з оточуючих не заявить, що публічний статевий акт йому заважає.

Демонстрація сексуальних стосунків або актів ексгібіціонізму сексуального характеру в публічних місцях, на відкритих територіях, всередині транспорту чи приватних місцях, які знаходяться на загальному огляді, буде вважатися адміністративним правопорушенням, якщо інший громадянин вимагає втручання поліції,

— зазначено в змінах до 14 статті закону.

На думку влади, це зосередить увагу правоохоронців на боротьбі зі злочинністю, а не на людях, "у яких немає грошей на оплату готелю". Варто зазначити, що такі зміни викликали занепокоєння в деяких громадян, які вважають це питанням моралі. Також вони додають та попереджають, що це може спровокувати полегшення у зловживанні своїми жертвами насильникам. За інформацією видання, Гваладахара — досить консервативне місто.