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В одному з парків Львова влаштували сміттєзвалище

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В одному з парків Львова влаштували сміттєзвалище
/ Українська правда

6 липня працівники поліції виявили несанкціоноване сміттєзвалище на території парку "Снопківський". Наразі правоохоронці розпочали розслідування по факту забруднення 240 квадратних метрів території у Львові.

Про це повідомила прес-служба прокуратури у Львівській області.

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26 липня прокуратура Львівської області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 239 ККУ (забруднення та псування земель) на підставі матеріалів Державної екологічної інспекції у Львівській області.

Поблизу вулиць Зелена, Липова Алея у парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва "Снопківський" організували несанкціоноване сміттєзвалище побутового та будівельного сміття, чим завдали шкоди довкіллю на суму 110,7 мільйона гривень.

Територія парку
Територія парку "Снопківський"

Справу розслідує Національна поліція Львівщини. У разі доведення провини, зловмисникам загрожує покарання у вигляді штрафу до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

До слова, після того, як обласна влада відзвітувала про вивезення усіх відходів, на околиці Львова виникло стихійне звалище. З'ясувалося, що частину сміття вивозили не на полігони, а на перевантажувальну станцію.

Теги: Новини України Розслідування Новини Львова Екологія
Джерело: 24 канал
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