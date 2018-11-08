В одному з українських міст тарифи на опалення хочуть підняти на 72%

В Одесі ціни на опалення незабаром можуть підскочити майже в два рази.

Повідомлення оприлюднили на сайті Одеської міської ради.

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Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" пропонує підвищити тарифи на опалення для людей, що мешкають у домівках без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії, на 72% – тобто з 30,76 гривень за квадратний метр до 52,92 гривень. Для тих же, хто встановив лічильники, ціна підскочить не так високо – на 54%. Тобто з 1,229 тисячі гривень за 1 Гкал до майже 1,889 тисячі гривень.

Таке різке підняття цін у міськраді обґрунтовують тим, що у чинні тарифи не враховані зміни в цінах на покупні енергоносії і витрати на оплату праці. Зокрема, зростання ціни на природний газ на 23%, тарифів на електроенергію – на 18%, на послуги водопостачання – в 2,1 раза, зростання середньої заробітної плати в 1,9 раза.

Одесити мають сім днів, аби звернутись до депутатів міськради зі своїми проханнями і пропозиціями.



