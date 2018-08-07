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В одному з університетів Києва повідомили про рейдерське захоплення

92 Читать новость на русском
Університет "Україна"
Університет "Україна" / artdar.com

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", який розташований у Києві, заявляє про рейдерське захоплення.

Про це йдеться у повідомленні  навчального закладу.

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"Прямо зараз в університет привезені молодики спортивної статури, яких ще називають тітушки, здійснили рейдерське захоплення корпусу університету", заявили в університеті.

Президент університету Петро Таланчук повідомив у коментарі "Громадському радіо", що невідомі у балаклавах прибули і заблокували один із корпусів університету близько 17:00.

В незаконний спосіб це все відбувається. Приїхала група з 50 чоловік десь, два автобуса. Дівчат за руки вели, витягували з кабінетів, 
– зазначив Таланчук.

На момент нападу на один із корпусів в ньому було близько 100 працівників закладу.

Речниця поліції Києва Оксана Блищик повідомила журналістам, що, за попередньою інформацією, стався конфлікт між орендодавцем та орендарем. Наразі встановлюються деталі події, поліція опитує присутніх.

Теги: Новини України Тітушки Новини Києва Освіта Поліція
Джерело: 24 Канал
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