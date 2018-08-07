В одному з університетів Києва повідомили про рейдерське захоплення

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", який розташований у Києві, заявляє про рейдерське захоплення.

Про це йдеться у повідомленні навчального закладу.

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"Прямо зараз в університет привезені молодики спортивної статури, яких ще називають тітушки, здійснили рейдерське захоплення корпусу університету", заявили в університеті.

Президент університету Петро Таланчук повідомив у коментарі "Громадському радіо", що невідомі у балаклавах прибули і заблокували один із корпусів університету близько 17:00.

В незаконний спосіб це все відбувається. Приїхала група з 50 чоловік десь, два автобуса. Дівчат за руки вели, витягували з кабінетів,

– зазначив Таланчук.

На момент нападу на один із корпусів в ньому було близько 100 працівників закладу.

Речниця поліції Києва Оксана Блищик повідомила журналістам, що, за попередньою інформацією, стався конфлікт між орендодавцем та орендарем. Наразі встановлюються деталі події, поліція опитує присутніх.