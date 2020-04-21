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      В ОГХК заявили про тиск з боку Фонду держмайна та крадіжці майна

      -
      Гірничо-хімічна промисловість / uprom.info

      Юрвідділ ОГХК звернувся в поліцію у зв'язку з інцидентом.

      АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" звинувачує Фонд держмайна у блокуванні роботи підприємства і не допуску співробітників на роботу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

      Як відзначають в прес-службі, у компанії також були вилучені сервери й печатка. Юрвідділ ОГХК звернувся в поліцію у зв'язку з інцидентом.

      Крім того, відзначають в ОГХК, поки законний керівник ОГХК Михайло Макаров перебуває на лікарняному листку, його тимчасовий заступник Пітер Девіс, призначений Фондом держмайна в карантин без конкурсу, паралізував роботу офісу компанії.

      Зранку 21 квітня співробітники компанії не можуть потрапити в офіс. Там змінені замки, виставлена охорона. Працівників не пускають на робочі місця. Відсутні доступ до серверів, друк ОГХК та журнал реєстрації документів,
      – повідомляє прес-служба компанії.

      Недопуск працівників на роботу – грубе нехтування законодавства, зазначають у компанії.

      "Воно завдасть шкоди бюджету країни й самій ОГХК, яку ще кілька місяців тому збиралися продати на відкритому конкурсі за вигідною ціною. В результаті таких дій колективу компанії не буде нарахований аванс заробітної плати, не будуть сплачені з нього податки, зірветься подання фінансової звітності за 1 квартал, в результаті чого компанії будуть нараховані штрафи. Зривається проведення фінансового аудиту ОГХК за 2019 р. компанією Baker Tilly", – додала прес-служба.

      У ОГХК заявляють, що британський громадянин Пітер Девіс, який погано володіє українською мовою та вітчизняним законодавством, здійснює згубні для стратегічного підприємства країни дії виключно за вказівкою свого заступника голови Фонду держмайна Сергія Ігнатовського, а також керівника фонду Дмитра Сенниченко.

      Якось дивно співпали скасування приватизації з посиленням влади на ОГХК Пітером Девісом. Те, що він не патріот України і підприємства – стало очевидно за вчиненим ним дій щодо колективу компанії. Чиї інтереси він "проштовхує" через Сенниченко-Ігнатівського? Думаємо, це предмет розслідування правоохоронних органів. Сподіваємося отримати від них компетентну оцінку рішень нерезидента, який не пускає співробітників ОГХК виконувати свої трудові обов'язки,
      – резюмували в компанії.

      Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попри карантин в Україні, Фонд держмайна не буде переносити велику та малу приватизацію.

      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Новини України Хімічна промисловість
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