В окупованому Донецьку розмістили наліпки в честь Василя Стуса

У Донецьку, який окупований російськими військами, з’явилися напілки в честь українського правозахисника, поета та політв’язня Василя Стуса.

На напілках зображений барельєф Василю Стусу, який був розміщений на одному з корпусів Донецького національного університету, однак у 2015 році за часів окупації бойовиками "ДНР" був знищений, повідомляє "Радіо Свобода".

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Окрім цього, на наліпках написи про Донбас, які належать Василю Стусу.

Наліпки з'явилися у багатьох місцях. Серед них площа Леніна, пам’ятник Архистратигу Михаїлу, проспект Ілліча, будівля Філологічного факультету ДонНУ, вулиця Артема.

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Барельєф українському правозахиснику, поету та політв’язню Василю Стусу на корпусі філологічного факультету Донецького національного університету демонтували після окупації міста підтримуваними Росією бойовиками, у травні 2015 року. Раніше питання про знесення цього барельєфа обговорювалося на так званій сесії «парламенту ДНР», «депутати» хотіли замінити його погруддям розвідника Миколи Кузнєцова.

Український поет і правозахисник Василь Стус (1938-1985 роки) з 1940 року жив у Донецьку. Навчався в педінституті, працював на шахті, вчителем в школі, літредактором місцевої газети. Був засуджений і засланий на Урал, де помер в таборі. У 2016 році Донецький національний університет, переведений на підконтрольну територію, був названий ім'ям дисидента.