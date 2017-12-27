В окупованому Луганську в одній із квартир стався смертельний вибух

Ручна граната вибухнула у квартирі в окупованому Луганську (ілюстрація) / Соцмережі

Уночі проти 27 грудня у Луганську в житловому кварталі на вулиці Жукова в одній із квартир стався смертельний вибух. Згодом з'ясувалося, що вибухнула ручна граната, в результаті чого один чоловік загинув і ще дві жінки зазнали поранень.