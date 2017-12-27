В окупованому Луганську в одній із квартир стався смертельний вибух
15:14, сьогодні 387 Читать новость на русском
Уночі проти 27 грудня у Луганську в житловому кварталі на вулиці Жукова в одній із квартир стався смертельний вибух. Згодом з'ясувалося, що вибухнула ручна граната, в результаті чого один чоловік загинув і ще дві жінки зазнали поранень.
Про це повідомляє ресурс "Новини Донбасу" з посиланням на ЗМІ сепаратистів.
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Зазначається, що 23-річний чоловік загинув на місці, оскільки отримав несумісні з життям травми.
Крім того, внаслідок вибуху осколкові поранення зазнали дві жінки 1997 року народження, відтак їх у важкому стані було госпіталізовано.
Про причини інциденту наразі жодної інформації немає.
Джерело: 24 Канал
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