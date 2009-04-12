17:49
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"В петлі"

16:44, 12 квітня 2009 228

Про велику політику з гумором.

Щирий та сатиричний погляд на сучасні міжнародні відносини представив британський режисер Армандо Януччі у своїй новій комедії "В петлі". За розмахом, з яким стрічка відверто показує всю абсурдність великої політики, її можна порівняти з іншим класичним зразком політичної кіносатири - фільмом "Хвіст виляє собакою".Події стрічки обертаються навколо новопризначеного міністра закордонних справ Великобританії - вигаданого персонажа під іменем Саймон Фостер. Його необдумана балаканина у радіоефірі приводить до непередбачених подій, які зачіпають відносини Британії та США на найвищому рівні. Фостер потрапляє у пастку власних слів - йому ніяк не вдається пояснити, що він насправді мав на увазі. Тим часом по обидві сторони океану закручується складна інтрига, в центрі якої і опиняється Фостер. Дотепний сюжет стрічки доповнюється тонким британським гумором та досить гострою лексикою.Кріс Еддісон (актор): "Від нас вимагалося багато імпровізації, аби слова, написані в сценарії, звучали більш природно. Тому перед камерою ми повинні були не створювати хороше враження, а навпаки - висловлюватися якомога грубіше та гостріше".Працюючи над стрічкою, яка викриває приховані механізми політичної сцени, творці фільму і самі довідалися багато чого нового та цікавого.Армандо Януччі (режисер): "Коли наша знімальна група приїхала до Вашингтону, мене особисто вразило те, наскільки серйозними справами у державних департаментах займаються маленькі діти. Тобто, особам віком 22-23 роки доручають керувати величезними бюджетами. Ми зустріли навіть одного 22-річного хлопця, якого послали в Багдад долучитися до написання нової конституції".У світовому прокаті політична комедія "В петлі" з'явиться з 17 червня. 
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 12 квітня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Китайська космічна станція
сьогодні, 17:10 Китайська космічна станція "Тяньгун-1" падає на Землю: чи загрожує це людям
2187
Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети
сьогодні, 17:15 Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети "Сатана"
698
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук