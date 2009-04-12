Про велику політику з гумором.

Щирий та сатиричний погляд на сучасні міжнародні відносини представив британський режисер Армандо Януччі у своїй новій комедії "В петлі". За розмахом, з яким стрічка відверто показує всю абсурдність великої політики, її можна порівняти з іншим класичним зразком політичної кіносатири - фільмом "Хвіст виляє собакою".Події стрічки обертаються навколо новопризначеного міністра закордонних справ Великобританії - вигаданого персонажа під іменем Саймон Фостер. Його необдумана балаканина у радіоефірі приводить до непередбачених подій, які зачіпають відносини Британії та США на найвищому рівні. Фостер потрапляє у пастку власних слів - йому ніяк не вдається пояснити, що він насправді мав на увазі. Тим часом по обидві сторони океану закручується складна інтрига, в центрі якої і опиняється Фостер. Дотепний сюжет стрічки доповнюється тонким британським гумором та досить гострою лексикою.Кріс Еддісон (актор): "Від нас вимагалося багато імпровізації, аби слова, написані в сценарії, звучали більш природно. Тому перед камерою ми повинні були не створювати хороше враження, а навпаки - висловлюватися якомога грубіше та гостріше".Працюючи над стрічкою, яка викриває приховані механізми політичної сцени, творці фільму і самі довідалися багато чого нового та цікавого.Армандо Януччі (режисер): "Коли наша знімальна група приїхала до Вашингтону, мене особисто вразило те, наскільки серйозними справами у державних департаментах займаються маленькі діти. Тобто, особам віком 22-23 роки доручають керувати величезними бюджетами. Ми зустріли навіть одного 22-річного хлопця, якого послали в Багдад долучитися до написання нової конституції".У світовому прокаті політична комедія "В петлі" з'явиться з 17 червня.