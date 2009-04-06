В піратському полоні
12:37, 6 квітня 2009 269
Українці знову у піратському полоні.
Двоє українців опинилися у захопленому піратами вантажному судні "Hansa Stavanger". Німецький корабель сомалійські корсари захопили 4 квітня на відстані 400 миль від сомалійського порту Кісмая. Українці, що перебувають на борту судна - це помічник капітана та моторист. Разом з ними у полоні - капітан-німець, двоє росіян та ще 14 осіб - громадяни Філіппін. Корабель перевозив сотні контейнерів із вантажами, вартість яких оцінюється в десятки мільйонів доларів. Як повідомив головний редактор журналу "Морський Бюлетень - Совфрахт" Михайло Войтенко прямував з Об'єднаних Арабських еміратів до Кенії, а далі - в Танзанію.
Джерело: 24 Канал
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