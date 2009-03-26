В президенти б...

Вимагайте неможливого - отримаєте максимум.

Таке гасло взяв на озброєння столичний голова Леонід Черновецький - і вирішив потягатися з монстрами вітчизняного політикуму у боротьбі за президентське крісло. Звісно, поряд з Ющенком, Тимошенко, Яценюком, та Януковичем йому буде трохи ніякового, зізнається Черновецький - але на багато і не розраховує.Леонід Черновецький (Київський міський голова): "Що стосується моїх президентських амбіцій, вони вельми скромні. Тим не менше, я упевнено хочу вам заявити, що обов’язковобратиму участь в президентській кампанії, що стосується моїх шансів, то я повністю покладаюся на Бога".Задумувались про президентські вибори і у "Єдиному центрі". Ім’я власного кандидата назвуть влітку, але вже зараз говорять - це буде людина публічна, яку всі добре знають. Втім додають: це не Тимошенко і не Янукович.Лідер громадського об’єднання "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко на запитання про власну участь у виборах президента відповідає не однозначно.Анатолій Гриценко (народний депутат, лідер го "Громадянська позиція"): "А що вже пора? Зараз немає виборчої кампанії, до початку виборчої кампанії ви почуєте про моє рішення. Якщо оцінювати об’єктивно свій потенціал, досвід і можливості я впевнений, що спрацював би краще ніж ті, хто претендує на цю посаду".Зазначимо, раніше про намір брати участь у президентських перегонах заявляли Юлія Тимошенко, Віктор Янукович, Арсеній Яценюк, екс-Президент Леонід Кучма та чинний Президент Віктор Ющенко. При чому Віктор Ющенко свої шанси на перемогу у перегонах оцінює досить високо.