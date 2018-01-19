В Ріо-де-Жанейро авто врізалося в натовп: фото
04:01, сьогодні 252 Читать новость на русском
На головній набережній бразильського Ріо-де-Жанейро автомобіль врізався у натовп, постраждали щонайменше 15 осіб.
Про це пише Globo.
Водій авто запевняє, що коли він проїжджав попри Копакабану у нього трапився епілептичний напад.
Водія горе-автомобіля, яким виявився виявився 41-річний Антоніо де Алмейда Анак, затримали. Поліція з’ясовує усі обставини події.
Аварія в Ріо-де-Женейро
Джерело: 24 Канал
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