В роботі "Ощадбанку" виникнуть проблеми
"Ощадбанк" повідомив власних клієнтів про проблеми, які можуть виникнути із додатком "Ощад 24/7" через планові технічні роботи.
Тож в період з 23:00 п’ятниці, 11 травня, до 12:00 суботи, 12 травня, деякі функції додатку від "Ощадбанку" будуть частково обмежені у зв’язку із проведенням планових технічних робіт.
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Деякі функції "Ощад 24/7" будуть недоступні
Варто зазначити, що у додатку "Ощад 24/7" можна сплатити комунальні послуги, переказати кошти між картками, поповнити мобільний, здійснити платежі до бюджету. Також додаток дозволяє придбати квитки через сервіс.
Джерело: 24 Канал
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