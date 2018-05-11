В роботі "Ощадбанку" виникнуть проблеми

"Ощадбанк" повідомив власних клієнтів про проблеми, які можуть виникнути із додатком "Ощад 24/7" через планові технічні роботи.

Тож в період з 23:00 п’ятниці, 11 травня, до 12:00 суботи, 12 травня, деякі функції додатку від "Ощадбанку" будуть частково обмежені у зв’язку із проведенням планових технічних робіт.

Читайте також: "Ощадбанк" попередив про ще один небезпечний сайт-клон



Деякі функції "Ощад 24/7" будуть недоступні

Варто зазначити, що у додатку "Ощад 24/7" можна сплатити комунальні послуги, переказати кошти між картками, поповнити мобільний, здійснити платежі до бюджету. Також додаток дозволяє придбати квитки через сервіс.