В соцмережах діє нова шахрайська схема: як не попастись на гачок

В соціальній мережі Instagram шахраї запустили нову схему: видурюють гроші у користувачів через опитування. За це обіцяють проводити розіграш "грошових призів".

Про це заявили у прес-службі Приватбанку.

Та повідомили, що в Instagram від імені банку проводили "опитування" GIVEAWAY 2018. Користувачам обіцяли виплати грошових призів. Однак, перед цим людям пропонують переказати певну суму грошей для підтвердження виграшу, після чого зібрані гроші виводяться на особисті рахунки шахраїв.

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Шахраї збирають ці платежі, переважно через російські платіжні агрегатори: SimplePay або WalletOne.

"ПриватБанк ніколи не проводив опитувань із розіграшем грошових призів через соціальні мережі чи сторонні сайти… Це фейкові опитування та проводяться шахраями з російських акаунтів", – сказано у повідомленні прес-служби.

Нова шахрайська схема

Там також запевнили, що банк вже звернувся до всіх платіжних сервісів, за допомогою яких шахраї збирають гроші, з вимогою блокування незаконних операцій і використання карток українських банків у шахрайських схемах. Також Приватбанк звернувся з відповідною заявою до кіберполіції.

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