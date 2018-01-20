В США запустили ракету, яка виведе на орбіту супутник-шпигун: відео
У Флориді з космодрому на мисі Канаверал стартувала ракета-носій Atlas V із супутником GEO-4 військового призначення.
Про це повідомляє "Дождь"
Трансляцію запуску вела компанія United Launch Alliance (ULA). Спочатку пуск був призначений на четвер, однак він був відкладений у зв'язку з технічною несправністю.
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Зазначається, супутник GEO-4 має стати частиною місії SBIRS, метою якої є забезпечення "глобального, постійного спостереження" для "попередження про ракетний напад, технічної розвідки та інформування про бойових діях".
Відзначається, що SBIRS є "однією з найбільш пріоритетних космічних програм США". Компанія ULA здійснює запуск місії SBIRS учетверте. Маса GEO-4 становить близько 4,5 тонн, а термін його служби – близько 12 років.