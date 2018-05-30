В столиці України офіційно стартував "Книжковий Арсенал"

У середу, 30 травня, в Києві стартував VІII Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал". Окрім традиційних презентацій новинок, бестселерів, інтелектуальних івентів та візуальних проектів цьогоріч там привертають увагу до українців, які страждають в РФ. Так, розмістили банер з закликом звільнити Олега Сенцова.

Про це в прямому ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка.

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Насамперед, "Книжковий Арсенал" – це захід на якому обговорюють як культурні, так і політичні питання.

Цьогоріч книголюбам дуже пощастило, адже вийшли два відомі переклади книжок. Це твори відомих американських журналістів Ен Еплбаум "Червоний голод. Війна Сталіна з Україною" та Майкла Вулффа "Вогонь і лють: всередині Білого дому Трампа".

У 2018 році "Книжковий Арсенал" став рекордсменом за кількістю письменників, яких організаторам вдалося залучити, зокрема і з-за кордону.

Понад 100 іноземних письменників з 31 країни світу приїхали до нас на "Книжковий Арсенал",

– зазначила співорганізаторка "Книжкового Арсеналу" Оксана Хмельовська.

Також літературний захід у 2018 році має благородну мету. Адже на виході встановлено фотозону із живими рослинами в яку вмонтовано спеціальний лічильник. Організатори вперше підрахують, скільки книжок придбали відвідувачі, і за кожну з них у Карпатах висадять дерево.