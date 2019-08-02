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      В Сумах викрили чоловіка, який поширював в інтернеті антиукраїнські матеріали (відео)

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      Сепаратизм в Україні
      Сепаратизм в Україні / anycoin.news

      Чоловік з Сум поширював проросійські новини в одній із заборонених соціальних мереж. СБУ розповідають, що з чоловіком листувалися представники російських спецслужб з фейкових сторінок.

      Чоловік розміщував пости на своїй сторінці Vkontakte, які закликали до сепаратизму, про це повідомляє прес-центр СБУ.

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      Окрім цього, сепаратист підтримував терористичні організації "ДНР" та "ЛНР",

      До слова, саме у Vkontakte чоловікові надходили повідомлення з проханням розмістити антиукраїнську інформацію. Окрім того, він поширював новини, взяті з пропагандистських ЗМІ Росії та терористичних формувань.

      Під час обшуків квартири підозрюваного, правоохоронці знайшли комп'ютер з усією інформацією.

      Після затримання, чоловік почав розповідати, що цілком визнав свою провину. Та закликав не робити подібні речі, раптово переймаючись за територіально цілісність України.

      Чоловік на відео розповідає, як поширював антиукраїнську інформацію:

       

      blog_ava
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      Теги: Кримінальні новини Кримінал Новини криміналу і ДТП Суми СБУ
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