В терористичній "ДНР" прогримів вибух: в соцмережах пишуть про жертв

На окупований частині Донеччини, у місті Жданівка, на шахті стався потужний вибух. Внаслідок аварії загинули двоє людей.

Про це в соцмережі Twitter повідомили працівники підприємства.

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Вибух пролунав на третій ділянці шахти, через що померли двоє гірників.

"Бачив колону "пожарок" у Горлівці в цей час, видно щось серйозне", – написав один з користувачів.

За попередніми даними, вибух стався через викид метану.

Вибух на шахті в "ДНР"

Загинуло 2 людей