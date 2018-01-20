В терористичній "ДНР" прогримів вибух: в соцмережах пишуть про жертв
20:20, 20 січня 10258 Читать новость на русском
На окупований частині Донеччини, у місті Жданівка, на шахті стався потужний вибух. Внаслідок аварії загинули двоє людей.
Про це в соцмережі Twitter повідомили працівники підприємства.
Читайте також: Наймасштабніші трагедії на українських шахтах: страшні цифри
Вибух пролунав на третій ділянці шахти, через що померли двоє гірників.
"Бачив колону "пожарок" у Горлівці в цей час, видно щось серйозне", – написав один з користувачів.
За попередніми даними, вибух стався через викид метану.
Вибух на шахті в "ДНР"
Загинуло 2 людей
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої21 жовтня 2017 , 19:11
Українці встановили рекорд за кількістю "новорічних" злочинів4 січня , 08:15
В Одесі чоловік відкрив стрілянину по перехожих з вікна забарикадованої квартири: відео20 січня , 13:32
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною24 листопада 2017 , 15:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії23 листопада 2017 , 19:00