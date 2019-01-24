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      В Україні 150 людей стали жертвами переохолодження

      154 Читать новость на русском
      Жертви переохолодення
      Жертви переохолодення / pixabay.com

      З грудня 2018 року в Україні від холодової травми постраждали 1650 осіб, померло – 150.

      Про це повідомляє "Міністерство охорони здоров'я України". 

      Читайте також: Як уникнути переохолодження та обмороження: поради МОЗ

      У відомстві зазначили, що тільки минулої доби від переохолодження та обморожень постраждали 50 українців, 47 із них госпіталізовано. 

       
      Переохолодження – симптоми
      тремтіння,
      виснаження,
      втрата пам’яті,
      нечітка вимова,
      млявість,
      сонливість,
      людина не може чітко мислити, не може тримати предмети ("все валиться з рук").

      Також у МОЗ нагадали основні правила, які допоможуть уникнути обморожень та переохолодження

      1. багатошаровість одягу: між шарами одягу утворюється повітряний прошарок, який утримує тепло;
      2. шапка і рукавиці - обов’язково: через долоні та оголену голову ви втрачаєте чимало тепла і можете захворіти;
      3. взуття із товстою підошвою: воно має бути просторим, добрим за розміром та не стискати ногу, щоби підтримувати нормальний кровообіг;
      4. рух: не стійте на місці, рухи прискорюють кровообіг не дають замерзнути;
      5. ситість: обов’язково поїжте перед виходом на вулицю;
      6. заходьте в тепле приміщення кожні півгодини: відчуваєте печіння на шкірі — шукайте, де зігрітися;
      7. не носіть металеві прикраси: так ви уникнете ризику обмороження окремих ділянок чи холодових травм.
      8. не куріть і не намагайтесь зігрітись алкоголем: куріння зменшує швидкість кровообігу в кінцівках, а алкоголь лише створює ілюзію тепла, а насправді призводить до величезної його втрати;
      9. тепле пиття: плануєте деякий час бути на вулиці - візьміть із собою термос з чаєм;
      10. не будьте байдужими до оточуючих: підкажіть адресу пункту обігріву тим, хто цього потребує.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Жертви Міністерство охорони здоров’я Медицина
      Джерело: Здоров'я 24
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