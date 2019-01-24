В Україні 150 людей стали жертвами переохолодження
З грудня 2018 року в Україні від холодової травми постраждали 1650 осіб, померло – 150.
Про це повідомляє "Міністерство охорони здоров'я України".
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У відомстві зазначили, що тільки минулої доби від переохолодження та обморожень постраждали 50 українців, 47 із них госпіталізовано.
Переохолодження – симптоми
тремтіння,
виснаження,
втрата пам’яті,
нечітка вимова,
млявість,
сонливість,
людина не може чітко мислити, не може тримати предмети ("все валиться з рук").
виснаження,
втрата пам’яті,
нечітка вимова,
млявість,
сонливість,
людина не може чітко мислити, не може тримати предмети ("все валиться з рук").
Також у МОЗ нагадали основні правила, які допоможуть уникнути обморожень та переохолодження:
- багатошаровість одягу: між шарами одягу утворюється повітряний прошарок, який утримує тепло;
- шапка і рукавиці - обов’язково: через долоні та оголену голову ви втрачаєте чимало тепла і можете захворіти;
- взуття із товстою підошвою: воно має бути просторим, добрим за розміром та не стискати ногу, щоби підтримувати нормальний кровообіг;
- рух: не стійте на місці, рухи прискорюють кровообіг не дають замерзнути;
- ситість: обов’язково поїжте перед виходом на вулицю;
- заходьте в тепле приміщення кожні півгодини: відчуваєте печіння на шкірі — шукайте, де зігрітися;
- не носіть металеві прикраси: так ви уникнете ризику обмороження окремих ділянок чи холодових травм.
- не куріть і не намагайтесь зігрітись алкоголем: куріння зменшує швидкість кровообігу в кінцівках, а алкоголь лише створює ілюзію тепла, а насправді призводить до величезної його втрати;
- тепле пиття: плануєте деякий час бути на вулиці - візьміть із собою термос з чаєм;
- не будьте байдужими до оточуючих: підкажіть адресу пункту обігріву тим, хто цього потребує.
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Джерело: Здоров'я 24
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