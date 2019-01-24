В Україні 150 людей стали жертвами переохолодження

З грудня 2018 року в Україні від холодової травми постраждали 1650 осіб, померло – 150.

Про це повідомляє "Міністерство охорони здоров'я України".

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У відомстві зазначили, що тільки минулої доби від переохолодження та обморожень постраждали 50 українців, 47 із них госпіталізовано.

Переохолодження – симптоми тремтіння,

виснаження,

втрата пам’яті,

нечітка вимова,

млявість,

сонливість,

людина не може чітко мислити, не може тримати предмети ("все валиться з рук").

Також у МОЗ нагадали основні правила, які допоможуть уникнути обморожень та переохолодження:

багатошаровість одягу: між шарами одягу утворюється повітряний прошарок, який утримує тепло; шапка і рукавиці - обов’язково: через долоні та оголену голову ви втрачаєте чимало тепла і можете захворіти; взуття із товстою підошвою: воно має бути просторим, добрим за розміром та не стискати ногу, щоби підтримувати нормальний кровообіг; рух: не стійте на місці, рухи прискорюють кровообіг не дають замерзнути; ситість: обов’язково поїжте перед виходом на вулицю; заходьте в тепле приміщення кожні півгодини: відчуваєте печіння на шкірі — шукайте, де зігрітися; не носіть металеві прикраси: так ви уникнете ризику обмороження окремих ділянок чи холодових травм. не куріть і не намагайтесь зігрітись алкоголем: куріння зменшує швидкість кровообігу в кінцівках, а алкоголь лише створює ілюзію тепла, а насправді призводить до величезної його втрати; тепле пиття: плануєте деякий час бути на вулиці - візьміть із собою термос з чаєм; не будьте байдужими до оточуючих: підкажіть адресу пункту обігріву тим, хто цього потребує.

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