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В Україні 57 парашутистів встановили світовий рекорд: неймовірні фото

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В Україні 57 парашутистів встановили світовий рекорд
В Україні 57 парашутистів встановили світовий рекорд / Фото з відкритих джерел

У Харківські області на аеродромі "Коротич" встановили світовий рекорд з парашутного спорту серед жінок.

Про це повідомляє прес-служба Харківського аероклубу ім. В. С. Гризодубової.

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У вільному падінні 57 жінок-скайдайверів зібрали велику формацію і двічі її перебудували, таким чином показавши три фігури.


57 жінок-скайдайверів зібрали велику формацію

Спортсменки на висоті понад 5 тисяч метрів відділилися від трьох літаків, на викидання парашутистів працювали два Ан-28 і Л-410. За півтори хвилини у вільному падінні учасниці рекорду зібралися в задану фігуру, а потім двічі її перебудували в повітрі. Швидкість літальних апаратів на викиданні досягала близько 170 кілометрів за годину.


Учасники з 19 країн світу

Світовий рекорд "57-way – 3 points" встановили представники 19 країн.


Парашутисти показали три фігури

Міжнародне досягнення Women on Wings зареєстрували на аеродромі "Коротич" судді FAI (Міжнародна авіаційна федерація). Також міжнародна колегія суддів підтвердила встановлення рекорду світу в категорії "Великі формації з перестроюванням серед жінок".

Теги: Новини України Новини Харкова Рекорди екстрим
Джерело: 24 Канал
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