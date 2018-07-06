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В Україні безкоштовно вакцинуватимуть від кору вчителів, поліцію та студентів

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В Україні безкоштовно вакцинуватимуть від кору вчителів, поліцію та студентів
В Україні безкоштовно вакцинуватимуть від кору вчителів, поліцію та студентів / Ілюстраційне фото

Міністерство охорони здоров'я України прийняло рішення безоплатно вакцинувати від кору дорослих, які належать до груп ризику. Мова йде про медиків, вчителів, та представників силових структур.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ. 

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Таке рішення прийнято у зв’язку зі зростанням захворюваності на кір серед дорослих. Зокрема, йдеться про поширення захворюваності у групах, що проживають у спільному просторі (військові, учасники Операції об’єднаних сил, студенти), а також серед освітян і медиків,
– йдеться у повідомленні МОЗ.

Так, обов’язково вакцинують від кору медичних працівників, працівників освітніх закладів та немедичних працівників закладів охорони здоров'я, представників силових структур (МВС, Міноборони, СБУ, Національної поліції України, Національної гвардії України, Прикордонної служби України, Державної служби охорони), студентів навчальних закладів без обмеження віку.

"Для проведення імунізації цих груп дорослих в Україні вакцини є в наявності, завдяки запасам, що були закуплені за бюджетні кошти у попередні роки. Відповідно до чинного законодавства, вакцини закуповуються лише для імунізації дітей", – зазначають у МОЗ. 

Зазначається, що станом на 27 червня 2018 року в Україні наявні 852 тисячі доз вакцин.

Теги: Новини України Здоров'я Кір Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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