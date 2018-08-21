В Україні діятимуть європейські вимоги до теплоізоляції будівель

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України вводить в державних будівельних нормах (ДБН) європейські вимоги до теплоізоляції фасадів будівель.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Нові правила забудови міст: що зміниться з 1 вересня

Зазначається, що завдяки новим вимогам українці зможуть економити до 15 відсотків теплової енергії на ресурсах щорічно. Відповідні норми містяться в проекті нових ДБН.

Сьогодні для більшості країн Європи та світу заощадження енерговитрат є правилом. В Україні це тільки починають впроваджувати. Думаю, що з появою таких норм цей процес активізується більше,

– йдеться у повідомленні.

Лев Парцхаладзе додав, що сучасна фасадна теплоізоляція продовжить життя теперішнім будинкам ще на 15 – 20 відсотків, тобто, в середньому до 20 років.

Норми поширюються на проектування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією житлових, громадських і промислових будівель і споруд при новому будівництві, реконструкції і капітального ремонту (термомодернізації). Оновлений ДБН розроблений Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій і буде прийнятий найближчим часом.