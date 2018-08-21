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ДТП НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

В Україні діятимуть європейські вимоги до теплоізоляції будівель

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Оновлені ДБН – обов'язкові до виконання
Оновлені ДБН – обов'язкові до виконання / Фото з відкритих джерел

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України вводить в державних будівельних нормах (ДБН) європейські вимоги до теплоізоляції фасадів будівель.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що завдяки новим вимогам українці зможуть економити до 15 відсотків теплової енергії на ресурсах щорічно. Відповідні норми містяться в проекті нових ДБН.

Сьогодні для більшості країн Європи та світу заощадження енерговитрат є правилом. В Україні це тільки починають впроваджувати. Думаю, що з появою таких норм цей процес активізується більше,
– йдеться у повідомленні.

Лев Парцхаладзе додав, що сучасна фасадна теплоізоляція продовжить життя теперішнім будинкам ще на 15 – 20 відсотків, тобто, в середньому до 20 років.

Норми поширюються на проектування конструкцій зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією житлових, громадських і промислових будівель і споруд при новому будівництві, реконструкції і капітального ремонту (термомодернізації). Оновлений ДБН розроблений Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій і буде прийнятий найближчим часом.

 

Теги: Новини України Мінрегіон
Джерело: 24 Канал
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