В Україні діятимуть жорсткі правила щодо керування безпілотниками

Державна авіаційна служба ввела обмеження для дистанційно пілотованих повітряних суден вага яких не більше два кілограми.

Про це повідомляється в опублікованому Тимчасовому порядку використання повітряного простору України.

Читайте також: Патрульний дрон: у США правоохоронцям допомагатимуть безпілотники

Йдеться про те, що для здійснення польотів безпілотників держава не вимагає отримувати спеціальні дозволи чи повідомляти установи, однак необхідно дотримуватися певних вимог.

Зокрема, дозволяється здійснювати такі польоти лише вдень.

Забороняється літати над об’єктами, які знаходяться під охороною Міноборони, МВС, СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, УДО, прикордонної служби та інших військових та правоохоронних органів.

Літати безпілотникам заборонено над територіями СІЗО, колоній та виправних центрів.

Також забороняється здійснювати польоти над дорогами державного значення, промисловими зонами, електростанціями, залізничними станціями, морськими портами, сховищами пального, нафти, газу та інших небезпечних речовин та рідин.

Додамо, що дозволяється перетинати центральні вулиці міст, селищ міського типу та сіл, залізні дороги державного та регіонального значення та лінії електропередач.

Читайте також: Журнал Time створив неймовірну обкладинку із дронів: запаморочливе відео

До переліку місць заборонених для польотів ввійшли місця катастроф, поліцейські зони, місця проведення спеціальних операцій та зони "визначених для забезпечення безпеки осіб, відносно яких здійснюється державна охорона".

У Тимчасовому порядку використання повітряного простору України визначаються максимальна швидкість польоту (160 км/год), висоту (50 м), відстань від пілота (не більше 500 м) та відстань до сторонніх осіб: не ближче 30 метрів, для осіб до 12 років – не ближче 50 метрів, для груп понад 12 осіб – не ближче 150 метрів.

У документі зазначається, що особа, яка здійснює керування безпілотником зобов’язаний завжди припиняти політ БППС на вимогу представників правоохоронних органів або військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства України, якщо:

– вони вважають, що БППС загрожує інтересам національної безпеки чи безпеці інших людей;

– не вступати з ними у дискусію,

– припинити політ БППС та на їх вимогу передати їм відзнятий з повітря матеріал для проведення його експертизи.

Юрист Масі Найєм на своїй сторінці у Facebook розкритикував низку пунктів документу.

Тобто треба замовкнути, мовчки віддати БППС і йти бігом від вищевказаних працівників. Це прямо порушує Конституцію України в частині презумпції невинуватості (ст. 63) та в частині права вільно збирати інформацію (ст. 34). Щодо "не вступати з ними у дискусію" – це формулювання взято з якогось нормативного акту РФ. Це дикість для демократичної України. Могли прийняти інші правила. Але це не по-нашому. Без скандалу неможна,

– написав Найєм.

Масі Найєм пише, що 28 лютого 2018 року було створено робочу групу, що складається з 26 членів, метою якої була робота над концепцією інтеграції безпілотних повітряних суден до існуючої системи використання повітряного простору.

Читайте також: ТОП-10 найдешевших лоукостерів світу: від 6-ти центів за кілометр

12 квітня 2018 року було призначено засідання робочої групи, на якій повинні були затвердити фінальну концепцію таких правил. Засідання перенесли на 10 квітня та прийняли збалансовану концепцію.

Найєм зауважив, що компанія "Міллер", де він є юристом, оскаржуватиме правила на замовлення Всеукраїнської федерації власників безпілотників.