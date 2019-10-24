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      В Україні масово скасовують авіарейси через густий туман

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      В Україні масово скасовують авіарейси через густий туман
      В Україні масово скасовують авіарейси через густий туман / unimedia.info

      Через густий туман в Україні знову масово затримують і скасовують рейси в аеропортах Києва, Харкова та Львова.

      Міжнародний аеропорт "Київ"

      Аеропорт "Київ" імені Сікорського зранку 24 жовтня переніс декілька рейсів. Останній літак, який піднявся в небо, відправився у Барселону о 5:00. 

      До слова: Забрудненість повітря у Києві перевищила показники Пекіна

      Усі інші вильоти перенесені на кілька годин, а рейс до Рима з ранку перенесли аж на 19:00. Люди чекають вильоту в залах летовища, а деякі навіть у літаках. Проте їм довелося повернутися і  знову пройти усю процедуру – митний і прикордонний контроль.

      Які рейси перенесли або скасували в аеропорту "Київ" – шукайте в онлайн-таблі

      "Виліт мав бути зранку. Вчора, позавчора повідомили про затримки. Я перед рейсом перевірила чи не скасували — не скасували. Нас завели в літак, але, власне, просиділи декілька годин, потім була спроба на виліт. Тобто на злітну смугу поїхав літак, але повернувся назад. Скандалила лише одна жінка з дитиною", – пояснила одна з пасажирок в коментарі 24 каналу.

      Міжнародний аеропорт "Харків"

      Така ж ситуація відбувається у Харкові. Через сильний туман літак, який виконував рейс Рим – Харків, вимушено приземлився у Львові. За попередньою інформацією, він затримається на дві години. 

      Які рейси перенесли або скасували в аеропорту "Харків" – шукайте в онлайн-таблі

      Проте більшість пасажирів не нарікає, і з розумінням ставиться до скасування рейсів. 

      Міжнародний аеропорт "Львів"

      Через несприятливі погодні умови у Львові теж затримується декілька рейсів. Так, виліт рейсу Київ (Бориспіль) – Львів затримується до 13:00 (плановий виліт із Борисполя о 06:00). Окрім цього, літак до Праги має відправитись аж о 14:40.  

      Які рейси перенесли або скасували в аеропорту "Львів" – шукайте в онлайн-таблі

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України авіація Новини Києва Новини Харкова Новини Львова
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