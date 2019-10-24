В Україні масово скасовують авіарейси через густий туман
Через густий туман в Україні знову масово затримують і скасовують рейси в аеропортах Києва, Харкова та Львова.
Міжнародний аеропорт "Київ"
Аеропорт "Київ" імені Сікорського зранку 24 жовтня переніс декілька рейсів. Останній літак, який піднявся в небо, відправився у Барселону о 5:00.
До слова: Забрудненість повітря у Києві перевищила показники Пекіна
Усі інші вильоти перенесені на кілька годин, а рейс до Рима з ранку перенесли аж на 19:00. Люди чекають вильоту в залах летовища, а деякі навіть у літаках. Проте їм довелося повернутися і знову пройти усю процедуру – митний і прикордонний контроль.
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"Виліт мав бути зранку. Вчора, позавчора повідомили про затримки. Я перед рейсом перевірила чи не скасували — не скасували. Нас завели в літак, але, власне, просиділи декілька годин, потім була спроба на виліт. Тобто на злітну смугу поїхав літак, але повернувся назад. Скандалила лише одна жінка з дитиною", – пояснила одна з пасажирок в коментарі 24 каналу.
Міжнародний аеропорт "Харків"
Така ж ситуація відбувається у Харкові. Через сильний туман літак, який виконував рейс Рим – Харків, вимушено приземлився у Львові. За попередньою інформацією, він затримається на дві години.
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Проте більшість пасажирів не нарікає, і з розумінням ставиться до скасування рейсів.
Міжнародний аеропорт "Львів"
Через несприятливі погодні умови у Львові теж затримується декілька рейсів. Так, виліт рейсу Київ (Бориспіль) – Львів затримується до 13:00 (плановий виліт із Борисполя о 06:00). Окрім цього, літак до Праги має відправитись аж о 14:40.
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