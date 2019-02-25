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      В Україні можуть з'явитися платні дороги: ціни та напрямки

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      В Україні можуть з'явитися платні дороги: ціни та напрямки
      В Україні можуть з'явитися платні дороги: ціни та напрямки / Air Freshener

      "Укравтодор" разом зі Світовим банком планує виділили три напрямки, які можуть стати першими платними дорогами України. Йдеться про напрямки "Київ – Біла Церква", "Львів – Краковець", "Львів – Тернопіль".

      Зазначається, що всі платні дороги будуть новими та обов’язково матимуть безкоштовну альтернативну дорогу, передає "Сьогодні".

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      Для того, щоб побудувати нову дорогу за напрямком "Київ – Біла Церква", потрібно близько 535 мільйонів доларів і три роки. Але, навіть враховуючи оплату дороги водіями, інвестор за рік зможе повернути лише близько 5% (майже 27 мільйонів доларів). Проїзд дорогою "Київ – Біла Церква" (а це 60 кілометрів) може коштувати від 60 до 120 гривень.

      На будівництво нової дороги за напрямком "Львів – Краковець", а це 60 кілометрів, витратять 290 мільйонів доларів і два роки. Інвестори отримуватимуть по 4 мільйони доларів на рік. Ціна проїзду платною дорогою зі Львова до Краковця (Польща) складатиме не більше 2,2-3,2 євроцентів за кілометр (загалом 22-32 гривень).

      У напрямку "Львів – Тернопіль" можна розширити дорогу з двох смуг до чотирьох. На це потрібно витратити 293 мільйонів доларів і близько трьох років. Заробляти інвестори на цій дорозі зможуть за 35 мільйонів доларів на рік.

      Труднощі для відкриття платних доріг полягають не тільки в тому, щоб знайти інвесторів для цих проектів, але і в тому, щоб подолати небажання простих українців користуватися платними дорогами.

      Окрім того, "Укравтодор" планує цього року відновити від 1500 до 1800 кілометрів українських доріг, на будівництво, реконструкцію та ремонт яких буде спрямовано близько 20 мільярдів гривень.

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      Теги: Новини України Новини Києва Дороги Укравтодор Гроші Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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