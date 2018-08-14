В Україні прискорився ріст економіки
Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України квітні – червні 2018 року склало 3,6% до аналогічного періоду 2017 року.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
При цьому у першому кварталі темп зростання був нижчим – 3,1%.
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Щодо попереднього кварталу економіка країни в другому кварталі поточного додала 0,9%.
"Економіка України зростає 10 кварталів поспіль. Одним з чинників зростання стало зростання товарного експорту. За перше півріччя зростання цього показника склало 12,7% в порівнянні з аналогічним показником минулого року", – роз’яснили у Держстаті.
Джерело: 24 Канал
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