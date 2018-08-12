В Україні розпочалися навчання військової підготовки для молоді

12 серпня у місті Великі Мости Львівської області розпочався Всеукраїнський вишкіл для молоді з прикордонних районів "Джура – Прикордонник".

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у своєму Facebook.

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За його словами, це військово-патріотичний проект для молоді. У ньому візьмуть участь 460 учасників з 52 прикордонних районів 18 областей України.

"Захід сприятиме активному залученню молоді до національно-патріотичного та спортивного виховання, її фізичному та моральному загартуванню, формуванню ціннісних орієнтирів і громадянської свідомості, збереженню звичаїв та традицій українського народу та збільшенню чисельності молоді, готової до виконання обов’язку по захисту незалежності та територіальної цілісності України", – наголосив Порошенко.