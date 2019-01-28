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      "Вбити не вдасться": в Україні створили унікальну мережу для захисту активістів

      Доброчесна країна 114 Читать новость на русском

      В Україні учасники руху "Визволення" створили мережу колективної безпеки "ЗахисТИ", яка допоможе запобігти будь-яким спробам напасти чи утискати діяльність громадських активістів.

      Ідея систему захисту виникла минулого року, після смерті Катерини Гандзюк. Я познайомився з нею ще до Євромайдану, але більшість людей в Україні дізналися про Катю, коли її облили кислотою.

      Читайте також: Як українські активісти самі шукають своїх звірячих нападників

      Більшість побиттів чи спроб убити принципових активних людей так і стаються. Зазвичай жертви є невідомими більшості людей. Інформація про них поширюється, коли лихо вже сталося. Ми пропонуємо це виправити.

      захисти
      Функції колективної безпеки "ЗахисТИ" 

      Потрібно захищати людей, які відстоюють суспільні інтереси до, а не після нападів. Щоб потенційні нападники знали, що за Дмитром Булахом, який викриває корупцію у Харкові, чи Іваном Русєвим, що бореться за збереження унікального заповідника на Одещині, чи Миколою Маруссиком, що оберігає пам'ятку історії в центрі Києва – є сотні чи навіть тисячі людей. І їх тихо залякати чи вбити не вдасться. Ми всі прийдемо на допомогу.

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      Організатори мережі колективної безпеки "ЗахисТИ"

      Усвідомлення, що за людиною стоїть організація, збільшує її безпеку. Ми розповідаємо про таких людей в медіа та у соціальних мережах. Ми відвідуємо й попереджаємо керівників поліції й прокуратури, що бандитам краще не лізти в такі справи. Я пропагую таких людей з парламентської трибуни.

      Чим більше людей знатимуть про тих, хто відстоює їхні інтереси, тим у більшій безпеці вони будуть. Ви теж можете знайти інформацію про "ЗахисТИ" у Facebook. А якщо є люди, за яких ви переживаєте, напишіть про це, в Google є спеціальна форма.

      Мережу колективної безпеки "ЗахисТИ" ми ініціювали разом з Українською гельсінською спілкою з прав людини, Тернопільською правозахисною групою та адвокатами-волонтерами.

      захисти
      Спеціальна форма, яку потрібно заповнити активістам 

      Якщо ми хочемо жити в омріяній Україні треба, щоб якомога більше громадян брали участь в управління державою. Не боялися, проявляли ініціативу, усвідомлювали, що вони і є владою.

      Автор: Єгор Соболєв
      Теги: Новини України Замах на активіста Михайлика Доброчесна країна Відеоблоги Катерина Гандзюк
      Джерело: 24 канал
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