В Україні суттєво поменшало отримувачів субсидій

В Україні у 2018 році кількість тих, хто отримує субсидії, зменшилася на 25,8% у порівнянні з 2017 роком.

Про це свідчать дані Держстату.

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Так, у січні-грудні 2018 року субсидії були призначені для 6 мільйонів 5 тисяч 377​​ домогосподарств, з них у міських поселеннях – 4 мільйонів 5 тисяч 157 ​​домогосподарств, у сільській місцевості – 2 тисячі 22.

Середній розмір субсидії для компенсації витрат на оплату комунальних послуг на одну сім'ю у грудні 2018 року зменшився на 28,8% у порівнянні з груднем 2017 року і склав 713 гривень.

До слова, за даними міністра соціальної політики Андрія Реви, на сьогодні в Україні понад 4 мільйони сімей отримують субсидії.

Що таке субсидія? Це адресна безготівкова (поки що) допомога для сім'ї, яку надають на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидію призначають одній із зареєстрованих у помешканні людині, на яку оформлений особовий рахунок. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Центру в управлінні праці та соціального захисту населення за місцем прописки. Для оформлення потрібні такі документи: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.