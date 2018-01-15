В Україні успішно випробували вітчизняний ракетний комплекс: ефектне відео
20:54, 15 січня 4994 Читать новость на русском
Українська компанія "Радіонікс", спільно з державним конструкторським бюро "Луч" успішно провели запуск ракет з модернізованого зенітно-ракетного комплекс С-125 М "Печора".
Про це інформує прес-служба бюро.
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Під час випробування українського ЗРК була запущена ракета 5В27Д-М2 з активною радіолокаційною головкою самонаведення.
"На початковій ділянці ракета рухається по аеробалістичній траєкторії, такий політ ракети істотно збільшує дальню межу зони ураження ЗРК С-125М", – сказано у повідомленні.
Дальня межа зони ураження з новими ракетами становить 40 км, максимальна висота зони ураження – 25 км.
Джерело: 24 Канал
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