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      В Україні відкрили першу АЗС мережі AVIA

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      В Україні відкрили першу АЗС мережі AVIA

      В Києві відбулось офіційне відкриття першого автозаправочного комплексу під брендом AVIA.

      Перший в Україні автозаправний комплекс відкрився 11 червня 2019 року у Святошинському районі Києва по вул. Кільцева дорога, 16. Найближчі плани – розширення мережі автозаправних станцій AVIA до 15 АЗС до кінця поточного року.

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      Головна відмінність нової мережі АЗС полягає у якості палива. «Ми гарантуємо найвищу якість палива, яке буде заправлятися в бак на заправках AVIA, оскільки перед реалізацією воно буде проходити ряд жорстких внутрішніх проб за всіма європейськими стандартами» заявили у компанії.

      Україна стала 15-ю країною присутності бренда AVIA. Загалом мережа налічує більше 3 000 АЗС по всій Європі.

      До кінця року компанія планує відкрити 15 АЗС три з яких будуть розташовані в Києві (Дарницькому, Оболонському та Печерському районах). За декілька років мережа планує стати важливим гравцем на роздрібному ринку нафтопродуктів.

      blog_ava
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      Теги: Авто 24
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