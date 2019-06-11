В Україні відкрили першу АЗС мережі AVIA

В Києві відбулось офіційне відкриття першого автозаправочного комплексу під брендом AVIA.

Перший в Україні автозаправний комплекс відкрився 11 червня 2019 року у Святошинському районі Києва по вул. Кільцева дорога, 16. Найближчі плани – розширення мережі автозаправних станцій AVIA до 15 АЗС до кінця поточного року.

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Головна відмінність нової мережі АЗС полягає у якості палива. «Ми гарантуємо найвищу якість палива, яке буде заправлятися в бак на заправках AVIA, оскільки перед реалізацією воно буде проходити ряд жорстких внутрішніх проб за всіма європейськими стандартами» заявили у компанії.

Україна стала 15-ю країною присутності бренда AVIA. Загалом мережа налічує більше 3 000 АЗС по всій Європі.

До кінця року компанія планує відкрити 15 АЗС три з яких будуть розташовані в Києві (Дарницькому, Оболонському та Печерському районах). За декілька років мережа планує стати важливим гравцем на роздрібному ринку нафтопродуктів.