В Україні вилучають ліки, що мають небезпечні домішки: список

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками продовжує встановлювати заборони на ліки, які містять небезпечний порошок.

Про це інформує Держлікслужба.

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Заборону на порошок (субстанція) у пакетах поліетиленових "Валсартан" встановили 13 липня. Причиною стали домішки, які виявили у порошку і класифікуються як можливий канцероген (речовини, які сприяють утворенню та розвитку ракових захворювань).

Після чого Держлікслужба заборонила "Ванатекс Комбі" та "Ванатекс", які містять домішки.

19 липня під заборону потрапили одразу чотири препарати – "Сакорд" та "Сакорд Н", "Комбісарт" та "Комбісарт Н".

Держлікслужба 19 липня заборонила також таблетки – "Тіара Дуо", "Тіара Тріо" українського виробництва ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". До цього списку увійшли також "Діфорс", "Діокор" та "Діокор Соло", які виготовляються ТОВ "Фарма Старт"в Україні. Вилучають ті серії, які містять порошок (субстанція) "Валсартан".



Список ліків, що мають небезпечні домішки

Під постійну заборону потрапив розчин для ін’єкцій "Хуміра" серії 78303ХН05 виробництва Еббві Біотекнолоджі ГмбХ, Німеччина. Причиною цього рішення стали попередньо наповнені одноразові шприци розчином на території України, які були виготовлені для Туреччини.



В Україні заборонили розчин для ін’єкцій "Хуміра"

Нагадаємо, що в Україні встановили тимчасову заборону на застосування та реалізацію таблеток "Ентеросгель ЕкстраКапс" для лікування отруєнь та виведення токсинів з організму.



Під заборону також потрапили льодяники "Стрепсілс з ментолом та евкаліптом" серії DG546.