В Україні вперше визнали банкрутом фізичну особу: наслідки нового закону

Вперше в історії України суд визнав банкрутом фізичну особу. Це стало можливим після ухвалення нового Кодексу про банкрутство, який почав діяти з 21 жовтня 2019 року.

Історичне для України рішення ухвалив Господарський суд міста Києва.

Важливо! Що для українців змінить Кодекс банкрутства: пояснення юристів

Першою фізичною особою-банкрутом в Україні став Сергій Тищенко, який раніше був фізичною особою-підприємцем. Проти нього позивався інша фізична особа Сергій Ушинський.

У господарські суди вже надійшли близько 30 заяв про визнання банкрутами фізичних осіб, але відсутня судова практика у цих питаннях не дозволяє розглядати їх у короткі терміни.

Що відомо про новий Кодекс про банкрутство?В Україні з 21 жовтня почав діяти Кодекс з процедур банкрутства, який Верховна Рада ухвалила ще 2018 року. Як зазначили у Міністерстві юстиції, це перший за часи незалежності України комплексний документ, що врегульовує всі процедурні питання банкрутства.



Серед іншого Кодекс передбачає можливість банкрутства фізичних осіб, але не частіше, ніж раз у 5 років. Раніше банкрутами могли бути визнані лише юридичні особи.