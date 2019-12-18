09:38
18 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто врятує Росію від нещасть. YouTube для бідних
      Вєсті Кремля
      22:05, 17 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, 17 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      В Україні вперше визнали банкрутом фізичну особу: наслідки нового закону

      1284 Читать новость на русском
      Український суд виніс перший вирок у справі про банкрутство фізичних осіб / censor.net.ua

      Вперше в історії України суд визнав банкрутом фізичну особу. Це стало можливим після ухвалення нового Кодексу про банкрутство, який почав діяти з 21 жовтня 2019 року.

      Історичне для України рішення ухвалив Господарський суд міста Києва.

      Важливо! Що для українців змінить Кодекс банкрутства: пояснення юристів

      Першою фізичною особою-банкрутом в Україні став Сергій Тищенко, який раніше був фізичною особою-підприємцем. Проти нього позивався інша фізична особа Сергій Ушинський.

      У господарські суди вже надійшли близько 30 заяв про визнання банкрутами фізичних осіб, але відсутня судова практика у цих питаннях не дозволяє розглядати їх у короткі терміни.

      Що відомо про новий Кодекс про банкрутство?В Україні з 21 жовтня почав діяти Кодекс з процедур банкрутства, який Верховна Рада ухвалила ще 2018 року. Як зазначили у Міністерстві юстиції, це перший за часи незалежності України комплексний документ, що врегульовує всі процедурні питання банкрутства.

      Серед іншого Кодекс передбачає можливість банкрутства фізичних осіб, але не частіше, ніж раз у 5 років. Раніше банкрутами могли бути визнані лише юридичні особи.

      Підозрювана у вбивстві Шеремета Кузьменко написала листа матері журналіста
      сьогодні
      4454
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Законодавство ФОПи
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:30 Найкращі українські прем'єри 2019 року: що обов'язково варто подивитися
      Юлія Турелик 22
      сьогодні , 08:40 Вопрос транзита газа решать придется в любом сценарии
      Ель Мюрид 958
      17 грудня , 18:30 Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради
      545
      сьогодні , 08:10 Дмитро Марченко вийшов під заставу: що відомо про українського генерала
      Євгенія Мазур 1462
      сьогодні , 07:25 Децентралізація: чи отримає Донбас окремі повноваження
      Інна Жолобович 978
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук