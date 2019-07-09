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      В Україні вперше впали ціни

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      В Україні вперше впали ціни у 2019 році
      В Україні вперше впали ціни у 2019 році / pinterest.com

      У червні рівень цін в Україні скоротився на 0,5%. Це вперше за останній рік.

      Дефляція в Україні у червня склала 0,5% (тобто ціни впали на 0,5%), а від початку року ціни зросли на 3,6%, йдеться у даних Державної служби статистики України.

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      Проти червня 2018 року (у річному вимірі) ціни в Україні зросли на 9%.

      Що подешевшало?

      У червні найбільше подешевшали яйця – на 26,7%. У квітні-травні овочі стрімкого подорожчали, а у червні подешевшали на 14,3%. Ціни на одяг за місяць впали на 3%, а на комунальні послуги – на 1,4%.

      Що подорожчало?

      Фрукти подорожчали на 9,3% за місяць, а цукор – на 6,7%.

      У травні ціни в Україні зросли на 0,7%, а у квітні – на 1%. Загалом за підсумками 2018 року інфляція в Україні досягла 5-річного мінімуму – 9,8%.

      Що таке інфляція? Інфляція – надмірне, проти потреб товарообігу, збільшення кількості паперових грошей з наступним їх швидким знеціненням. Проявляється зростанням загального рівня цін та зниженням купівельної спроможності грошей.

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      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші Ціни Продукти
      Джерело: 24 канал
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