В Україні вперше впали ціни

У червні рівень цін в Україні скоротився на 0,5%. Це вперше за останній рік.

Дефляція в Україні у червня склала 0,5% (тобто ціни впали на 0,5%), а від початку року ціни зросли на 3,6%, йдеться у даних Державної служби статистики України.

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Проти червня 2018 року (у річному вимірі) ціни в Україні зросли на 9%.

Що подешевшало?

У червні найбільше подешевшали яйця – на 26,7%. У квітні-травні овочі стрімкого подорожчали, а у червні подешевшали на 14,3%. Ціни на одяг за місяць впали на 3%, а на комунальні послуги – на 1,4%.

Що подорожчало?

Фрукти подорожчали на 9,3% за місяць, а цукор – на 6,7%.

У травні ціни в Україні зросли на 0,7%, а у квітні – на 1%. Загалом за підсумками 2018 року інфляція в Україні досягла 5-річного мінімуму – 9,8%.

Що таке інфляція? Інфляція – надмірне, проти потреб товарообігу, збільшення кількості паперових грошей з наступним їх швидким знеціненням. Проявляється зростанням загального рівня цін та зниженням купівельної спроможності грошей.

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