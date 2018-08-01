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В Україні введуть абонплату за комунальні послуги: скільки доведеться платити

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В Україні введуть абонплату за комунальні послуги
В Україні введуть абонплату за комунальні послуги / Фото з вільних мереж

У 2019 році в Україні планують ввести абонентську плату за комунальні послуги. Так, за опалення доведеться платити всі 12 місяців, а за воду навіть у тому випадку, якщо нею ніхто не користувався.

Про це повідомляє Znaj.ua, зазначаючи, що на сайті Міністерства регіонального розвитку вже з'явився проект постанови, за допомогою якої визначатимуть розмір платежів.

В уряді представили законопроект, згідно з яким буде зафіксовано максимально можливий розмір абонентської плати: постачальник послуг не зможе вимагати більше. Проте платіжний максимум прив'язали до мінімальної зарплати.

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Формула обчислення виглядає наступним чином: мінімальна зарплата×2,58×коефіцієнт витрати. Для опалення і гарячої води коефіцієнт – 0,004, для холодної води – 0,0035, а на вивезення сміття – 0,0015.

Відтак, абонентська плата за гарячу воду і опалення може скласти 38,4 гривні на місяць, за за холодну воду – 33,6 гривні, а за вивезення сміття – 14,4 гривні. В результаті кожному українцеві на місяць доведеться платити близько 90 гривень. Проте ця сума вирахувана з урахуванням нинішнього розміру мінімальної зарплати, яку планують підвищити вже восени. Так, після зростання мінімальної зарплати до 4200 гривень, за опалення і гарячу воду доведеться заплатити вже 43,4 гривні, за холодну воду – 37,9 гривні, а за вивезення сміття – 16,2 гривні. Загалом за місяць набігає сума у розмірі 100 гривень.

Зазначається, що крім абонплати платити доведеться і за лічильником, тож українці отримуватимуть платіжки, що складаються з двох частин: постійної (абонентська плата) та змінної (обсяг використаної послуги по лічильнику). Постійну доведеться платити навіть у тому випадку, якщо ви на все літо виїхали з міста і жодного разу не користувалися ні водою, ні світлом, ні тим більше опаленням.

Теги: Новини України комунальні послуги Гроші Мінімальна зарплата Кабінет Міністрів України Мінрегіон Новини політики
Джерело: 24 Канал
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