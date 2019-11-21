В Україні введуть електронні довіреності

Нотаріуси зможуть надсилати довіреності електронною поштою. Це дасть можливість оперативно передавати їх на далекі відстані. Уряд готує відповідний законопроєкт.

Про те, що невдовзі довіреності на авто, представництво в суді, нерухомість та бізнес можна буде отримати електронною поштою повідомив у фейсбуці Дмитро Дубілет.

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Уявіть собі, що ви оформлюєте у нотаріуса довіреність. І ось, крім того, що він вам дає її на стандартному паперовому бланку, він надсилає pdf-файл зі своїм накладеним електронним підписом,

– написав він.

Наразі електронні довіреності планують запустити лише як додаток до паперових.

Що таке електронний підпис?Це підпис, отриманий за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних. Реалізується він не за допомогою графічних зображень, а математичних перетворень над змістом документу. Завдяки цьому його неможливо підробити.

Які це дасть можливості

Терміново передати довіреність в інше місто.

Замість того, щоб надсилати паперовий бланк звичайною поштою, оперативно переслати його електронним шляхом.

Файли з електронними підписами безпечніші. Частина випадків рейдерства трапляються саме через підроблені бланки довіреностей.

За словами Дубілета, для впровадження цього рішення вже все готове. У нотаріусів є електронний підпис, який вони можуть накладати, зробивши кілька кліків. Змін потребує лише законодавство.

"Треба лише змінити кілька рядків у законах і підзаконних актах. Саме цим ми зараз з Мін'юстом та Нотаріальною палатою і займаємось", – додав він.

Дубілет сподівається, що найближчим часом Верховна Рада розгляне законопроєкт.