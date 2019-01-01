В Україні з 1 січня зростають ціни тепло

В Україні з 1 січня 2019 року зростають тарифи на тепло для населення через збільшення на 23,5% вартості газу з листопада 2018 року. На початку грудня минулого року затвердили нові тарифи на тепло для низки теплогенеруючих підприємств: тариф збільшився на 10-24%.

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Так, тариф для "Львівтеплоенерго" та "Сумитеплоенерго" зріс на 17%. Тариф на тепло, яке відпускають "Криворіжтепломережа", "Івано-Франківське теплокомуненерго", "Харківські теплові мережі", "Миколаївоблтеплоенерго", КП "Гортепловодоенергія" (Хмельниччина), "Рівнотеплоенерго", "Черкаситеплокомуненерго", зріс на 18%.

Водночас суттєво знизили тариф на тепло для бюджетних установ. Наприклад, зниження тарифу "Львівтеплоенерго" для бюджетних установ склало 22%.

Зростання тарифів здебільшого пов'язане з підвищенням ціни на газ, вартість якого у складі тарифу становить 86,6%.

Нагадаємо, 19 жовтня 2018 року Кабінет міністрів України підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада минулого року на 23,5% – до 8550 гривень за тисячу кубометрів.