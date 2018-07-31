В Україні заблокували популярний онлайн-кінотеатр kinoprostir.com
Кіберполіція заблокувала ще один популярний сайт для перегляду серіалів та фільмів. Сайт незаконно розміщував контент, захищений авторським правом.
Про це сказано на сайті кіберполіції.
Наразі kinoprostir.com не працює.
Читайте також: Wi-Fi стає більш захищеною від хакерів: як активувати нову функцію
Як сказано у повідомленні поліції, адміністратором сайту був 31-річний уродженець Київської області. Апаратуру, за допомогою якої він поширював матеріали з порушенням авторських прав, чоловік розміщував у своїй квартирі.
Як повідомляє Similarweb, щомісяця сайт kinoprostir.com відвідували 400 тисяч користувачів. Більшість відвідувачів були з України.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно