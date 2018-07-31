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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ
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В Україні заблокували популярний онлайн-кінотеатр kinoprostir.com

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В Україні заблокували kinoprostir.com
В Україні заблокували kinoprostir.com / Фото з відкритих джерел

Кіберполіція заблокувала ще один популярний сайт для перегляду серіалів та фільмів. Сайт незаконно розміщував контент, захищений авторським правом.

Про це сказано на сайті кіберполіції.

Наразі kinoprostir.com не працює.

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Як сказано у повідомленні поліції, адміністратором сайту був 31-річний уродженець Київської області. Апаратуру, за допомогою якої він поширював матеріали з порушенням авторських прав, чоловік розміщував у своїй квартирі.

Як повідомляє Similarweb, щомісяця сайт kinoprostir.com відвідували 400 тисяч користувачів. Більшість відвідувачів були з України.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Кіно Техно Кібербезпека Інтернет
Джерело: 24 Канал
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